Na Slovensku hrozí paralýza ústavního soudu. Může trvat i několik měsíců

„Od argumentů se do velké míry přešlo na politickou úroveň, kdy se opravdu počítají hlasy loajálních a neloajálních poslanců a ti rozhodují, jestli těch patnáct let splnili nebo ne. V tomto pohledu je odborná veřejnost poměrně konsternovaná, až znechucená,“ vysvětluje advokát Marián Porvažník.

Poslal například i články o zastupování obětí trestných činů nebo potvrzení z univerzit v Nitře a v Banské Bystrici. Ústava vyžaduje od kandidátů patnáct let praxe, podle kritiků ovšem Fico doložil jen dvanáct a půl.

Bývalý předseda vlády tvrdí, že je přirozené, že se o pozici uchází právě nyní. „(…) přihlásit se do této soutěže můžete jen jednou za dvanáct let,“ říká Fico, který celkem čtyřikrát doplňoval ústavněprávnímu výboru doklady o své právní praxi.

Výbor nakonec při druhém hlasování ve čtvrtek kandidaturu Roberta Fica potvrdil a celou skupinu kandidátů poslal do Národní rady. Prezident musí od parlamentu dostat na výběr dvojnásobný počet lidí, než kolik jich nakonec bude jmenovat.

Devíti ze třinácti slovenských ústavních soudců končí funkční období už tuto sobotu (16. února). Po jejich odchodu nebude ústavní soud usnášeníschopný. V takovém případě by existoval pouze jeden soudní senát, nebylo by možné, aby zasedlo plénum ústavního soudu, což by soud ochromilo.

Horší ochrana lidských práv

Parlament se ale v pátek k hlasování o osmnácti jménech nedostal, další hlasování bude následovat v úterý. Je ale možné, že ani v tomto týdnu se poslanci nedokážou shodnout.

„Slovensku hrozí na nějaký čas nefunkční, anebo ne úplně funkční ústavní soud, což znamená nižší kvalitu ochrany práv lidí. Ústavní soud je i garantem demokratického pořádku v zemi, a tak nikdo neví, co se stane v této oblasti, čili to riziko je velké,“ varuje člen Soudní rady Slovenské republiky Pavol Žilinčík, který byl hostem Týdne v justici.