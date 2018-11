Předsedovi slovenského parlamentu hrozí konec ve funkci. Čelí obvinění z plagiátorství

Podle Denníku N Danko ve své práci o veřejné správě použil rozsáhlé texty z pěti učebnic. Deník po analýze rigorózní práce například uvedl, že po úvodu je v ní zkopírováno hned prvních 20 stran z české publikace Základy správní vědy autora Dušana Hendrycha. Tvrdí rovněž, že převzaté části skript se nacházejí i v dalších částech textu Dankovy práce. Šéf slovenské sněmovny podle listu do práce nezařadil seznam použité literatury, na několika místech ale uvedl odkazy na knihy, které při práci využil.

Opozice se snažila kvůli této kauze šéfa parlamentu už jednou v listopadu odvolat. Poslanci ale neschválili program mimořádné schůze. Opozice se ale pustila do druhého pokusu a znovu sesbírala podpisy.

Danko se odvolává na odbornou komisi, která má rozhodnout, jestli je jeho práce z banskobystrické univerzity plagiát. Schůzi ale chce podpořit, a otestovat tak soudržnost koalice. „Bez koaliční důvěry se vládnout a pracovat nedá,“ řekl Danko.

Zatímco vládní Smer-SD bývalého premiéra Roberta Fica za šéfem parlamentu stojí, od nejmenšího koaličního partnera jasná podpora nezazněla. „Já vím, co bych dělal, ale proto jsme řekli, že se on sám musí rozhodnout, co bude dělat,“ uvedl předseda strany Most-Híd Béla Bugár.

Po Dankově demisi volá část vědců i akademické obce. Děkan Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě Eduard Burda by nicméně řešení nechal na odbornících, v kauze vidí příliš mnoho politiky. „Slovenské vysoké školství samozřejmě je touto kauzou traumatizované,“ zmínil Burda.

Výzva k Dankově rezignaci zazněla také minulý týden na poslední demonstraci Za slušné Slovensko. Za ní stojí lidé, kterým se začátkem roku po vraždě novináře Jána Kuciaka podařilo do ulic přivést nejvíc lidí od sametové revoluce.