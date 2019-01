Dánští veteráni hledají pochopení ve speciálních kavárnách, centra vznikají i v Česku

Síť kaváren, které si sami provozují, je pro dánské veterány místem, kde není třeba nic vysvětlovat. Bývalí vojáci se tu potkávají s těmi, kteří slouží dodnes. „Je důležité, že se tu návštěvníci mísí. Díky tomu každý den nekončíme u debat o nemocích a bídě. To se tu stává jen velmi vzácně,“ konstatoval provozovatel a veterán Preben Sloht.

Česko má jediné komunitní centrum, to se ale změní

Dánsko má menší armádu než Česko, Dánové ale vedou v poměru k velikosti země i v počtu míst, kde najdou veteráni prostor k setkávání. V Česku se 14 tisíci válečnými veterány funguje jediné komunitní centrum v Brně. „Chceme veterány po dlouhodobé službě integrovat zpět do společenského života,“ uvedl projektový manažer centra Roman Kopřiva.

Pomáhají třeba besedy pro studenty, prim ale hraje setkávání lidí s podobnými vzpomínkami i koníčky. „Teď tu máme laserovou střelnici. Měli jsme tu i výstavu k 70. výročí vzniku výsadkového vojska, takže centrum žije a žije v náš prospěch,“ podotkl někdejší vojenský zpravodajec s tříletou zkušeností z Jugoslávie Jaroslav Foršt.

Už letos by se mělo otevřít další centrum v Olomouci, jiné vzniká v pražské vojenské nemocnici. Na zahraniční mise ale vyrážejí hlavně Češi z jiných oblastí, kde by se podle expertů mělo s veterány pracovat.

„V České republice by to byly například Přáslavice, Chrudim, Bechyně. Logicky v těchto lokalitách nalezneme nejvyšší hustotu těch válečných veteránů, a pro ně potom jezdit třeba z Tábora do Prahy může být problém,“ říká Štrobl.