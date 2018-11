Putin je mistr přes výrobu nenormálních situací, říká ukrajinista Svoboda

Putin si je podle Davida Svobody vědom, že válečný konflikt by byl „velké sousto“. Ukrajinista se proto domnívá, že incident v Kerčském průlivu možná měl mít původně „gruzínskou koncovku“, tedy že se Rusko podobně jako v případě konfliktu v Jižní Osetii v roce 2008 snažilo vyprovokovat ostřejší reakci ukrajinského námořnictva, jehož lodě by pak potopilo.

„Byl by to takový ojedinělý, ohraničený a rychle uzavřený incident, který by Putinovi určitě body přihrál (pokud jde o jeho popularitu v Rusku – pozn. red.), protože velký konflikt by se z toho asi nerozhořel – byť by to bilo do očí a byl by to obrovský akt zvůle a agrese. Ale mělo by to jasnou koncovku. Místo toho jsme svědky něčeho hodně polovičatého,“ řekl Svoboda.