Rusko ohlásilo další posílení obrany Krymu, pošle tam další rakety S-400

Rusko posílí protivzdušnou obranu anektovaného Krymu čtvrtou jednotkou vyzbrojenou novými raketami S-400 Triumf. Oznámila to agentura Interfax s odvoláním na mluvčího Jižního vojenského okruhu Ruska. Jednotka podle něj „v nejbližší době“ nastoupí do bojové pohotovosti na poloostrově poté, co úspěšně zvládla na cvičišti u Astrachaně střelby na cvičné terče, imitující nízkoletící, velmi rychlé a balistické cíle.