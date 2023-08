Policie při kontrole na festivalu v Milovicích zadržela vězně

Policisté spustili v souvislosti s hudebním festivalem v Milovicích na Nymbursku kontroly, zadrželi při nich i uprchlého vězně a řešili několik přestupků. Festival Let It Roll potrvá do neděle. Dosud policie udělala přes pět set kontrol lidí, loni za celý festival to bylo tři tisíce. Hledaný vězeň ve středu opustil skupinu, která se přesouvala na pracoviště v Jiřicích na Nymbursku, sdělila policejní mluvčí Michaela Richterová.