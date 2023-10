Hamás viní Izrael ze zabití stovek lidí v nemocnici v Gaze. Podle Tel Avivu výbuch způsobila palestinská raketa

Zpravodajský web katarské televize al-Džazíra píše, že nemocnice stále hoří. „Masakr v nemocnici al-Ahlí nemá v naší historii obdoby. Zatímco v minulých válkách a dnech jsme byli svědky tragédií, to, co se odehrálo dnes v noci, se rovná genocidě,“ uvedl mluvčí palestinské civilní obrany Mahmúd Basal.

Vláda Hamásu označila údajný nálet na nemocnici za válečný zločin. „V nemocnici byly stovky nemocných a zraněných a lidí, kteří byli přinuceni opustit své domovy,“ uvedla v prohlášení. Lékař Zijád Šahádá, který působí v Gaze, katarské televizi al-Džazíra řekl, že nemocnice byla pokládána za bezpečné místo, kde se ukrývali civilisté, kteří uprchli ze svých domovů. „Mrtvých je teď přes 500, ale myslíme, že jich bude přes 1000. Je to masakr,“ řekl.

Ostré reakce

Do ulic na protest proti náletu podle al-Džazíry vyšli Palestinci na okupovaném Západním břehu Jordánu, a to mimo jiné ve městech Nábulus a Džanín. Palestinský prezident Mahmúd Abbás, jehož hnutí Fatah ovládající Zápaní břeh Jordánu je v nepřátelském vztahu s Hamásem, vyhlásil třídenní státní smutek. „Je to genocida. Vyzýváme mezinárodní společenství, aby okamžitě zasáhlo a zastavilo tento masakr. Mlčení už nelze akceptovat,“ uvedla v prohlášení Organizace pro osvobození Palestiny (OOP). Řada palestinských frakcí také vyzvala k protestní generální stávce.

Egypt „co nejdůrazněji“ odsuzuje izraelský útok, uvedlo egyptské ministerstvo zahraničí, podle nějž musí mezinárodní společenství urychleně zasáhnout, aby takové porušení pravidel zastavilo.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan míní, že údajný nálet je posledním příkladem izraelských úderů, které „postrádají základní lidské hodnoty“. Írán označil útok za odporný a brutální válečný zločin. Slova odsudku znějí i z Jordánska či Ligy arabských států.

Západ čeká na potvrzení

Předseda Evropské rady Charles Michel v reakci prohlásil, že civilisty je potřeba chránit po celém světě. Po skončení mimořádného summitu EU zopakoval, Izrael má právo bránit se, ale je třeba, aby to bylo v souladu s mezinárodním a humanitárním právem. Na dotaz novinářů ohledně nemocnice odpověděl, že informace je třeba ještě potvrdit, nicméně že „útok proti civilní infrastruktuře není v souladu s mezinárodním právem“.

Také kanadský premiér Justin Trudeau na dotaz novinářů prohlásil, že pokud se potvrdí izraelská odpovědnost, nálet na nemocnici by byl „strašlivý a naprosto nepřijatelný“.