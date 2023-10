Ukrajina svádí boj s korupcí. Musí, jinak ohrozí podporu Západu, píše CNN

Ukrajina musí splnit kritéria pro vstup do EU

Vyřešit problém korupce na Ukrajině je jedním z předpokladů země pro ucházení se o členství v Evropské Unii. „Prakticky všechna prohlášení EU o plánech pomoci Ukrajině, ať už se to týká finančních investic nebo možném budoucím rozšíření bloku na východ, obsahují zmínku o nutnosti trvalého boje s korupcí,“ píše list Financial Times.

Evropská unie se chystá formálně zahájit přístupové rozhovory s Ukrajinou již před koncem roku, uvedl v říjnu bruselský web Politico. EU již udělila Ukrajině postavení kandidátské země loni v červnu. Dalším formálním krokem má být zahájení přístupových rozhovorů, které by Kyjev rád otevřel ještě letos.

Pokud Ukrajina docílí posunu v sedmi sledovaných kritériích, a to včetně posilování právního státu či boje proti korupci, komise podle diplomatů doporučí zahájení rozhovorů. „Jedná se o citlivé téma, protože pokud by Ukrajina vstoupila do EU, bude jedním z nejchudších členů bloku. Zároveň by se ale stala jedním z jeho největších zemědělských sektorů,“ dodal deník Financial Times.