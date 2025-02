Izrael propustí vězně, až dostane záruky o předání dalších rukojmí

Kancelář izraelského premiéra v prohlášení znovu kritizuje Hamás za to, jakým způsobem organizuje předávání rukojmích, a sice při veřejných propagandistických manifestacích, které úřad považuje za porušení dohody o příměří. „Bylo rozhodnuto pozdržet propuštění teroristů (palestinských vězňů) plánované na včerejšek (sobotu) do doby, než bude zaručeno další předání rukojmí, a to bez ponižujících ceremonií,“ citují prohlášení úřadu izraelská média.

Izrael a Hamás si předávají rukojmí a vězně v rámci dohody o příměří. Dosud teroristé propustili třicet rukojmí a předali čtyři těla zabitých zajatců, zatímco Jeruzalém propustil přes tisícovku vězňů. Příští týden by měl Hamás předat pozůstatky čtyř rukojmí.

Propuštění dalších živých lidí držených v zajetí teroristy by se mělo uskutečnit až v rámci takzvané druhé fáze příměří. Jednání o této fázi, která by prodloužila současné příměří, které trvá od 19. ledna a končí příští víkend, jsou však nejspíše úplně na začátku. V současnosti neexistuje žádná dohoda, která by zaručila předání dalších živých lidí ze strany Hamásu, podotýká The Times of Israel.