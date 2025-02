Berlinale vyhrály norské Sny

Zlatého medvěda za nejlepší film na letošním Berlinale získalo drama Drömmer (Sny) norského režiséra Daga Johana Haugeruda. Vypráví o dívce, která se zamiluje do své učitelky.

Vítězný film Drömmer je posledním ze tří dílů Haugerudovy série zkoumající citovou a fyzickou intimitu. „Tento film vás zasáhne svou pronikavou inteligencí a náhlými, překvapivými momenty odhalení,“ ocenil předseda poroty, americký režisér Todd Haynes.

Vyzdvihl také způsob, jakým snímek zobrazuje literární tvorbu. Hlavní hrdinka, sedmnáctiletá Johanne, se snaží zachytit na papír pocity ze své první lásky. V intimních popisech se projeví její literární talent, vzbudí ale také otázku, co je realita a fikce, a co se se mezi Johanne a její učitelkou, do níž se zamilovala, skutečně stalo.

Haugerud, který je také spisovatelem, řekl, že získání ceny předčilo jeho nejdivočejší sny, a povzbudil diváky, aby více psali a četli.