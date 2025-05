Premiéra Karavanu vrátila po třiceti letech český film do soutěže Cannes

Čeští tvůrci po letech vstoupili do soutěže filmového festivalu v Cannes. Režisérka Zuzana Kirchnerová na prestižní přehlídce uvedla ve čtvrtek světovou premiéru snímku Karavan s Annou Geislerovou v hlavní roli. Snímek vznikl v česko-slovenské koprodukci i za přispění České televize.

Sekce Un certain regard (Jistý pohled), do níž byl Karavan zařazen, představuje dvacítku snímků s méně tradičním přístupem, které by si zasloužily mezinárodní pozornost.

„I když se jednalo o odpolední projekci, kinosál byl úplně plný a snímek uvedl sám ředitel festivalu, který vyjádřil radost nad tím, že se česká kinematografie vrátila po více než třech dekádách do soutěže,“ informovala z premiéry v Cannes vedoucí kulturní redakce vysílání Tereza Willoughby.

Posledním majoritně českým titulem promítaným v hlavním programu prestižní přehlídky byl v roce 1994 surrealistický film Lekce Faust režiséra Jana Švankmajera.