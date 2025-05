Mercury měl utajenou dceru, tvrdí nová biografie

před 44 m minutami | Zdroj: ČTK

Freddie Mercury na koncertu v roce 1984

Zpěvák Freddie Mercury z britské kapely Queen měl utajenou dceru, kterou zplodil v devětadvaceti letech s manželkou svého známého. V nové biografii o zpěvákovi s názvem Love, Freddie (S láskou, Freddie) to tvrdí žena, která jako důkaz poskytla deníky svého údajného otce. Napsal to v sobotu web listu The Guardian. Žena pracující jako lékařka si před veřejností přeje zůstat utajena.

Dílo autorky Lesley-Ann Jonesové, které vyjde pátého září, představuje novou osobu v Mercuryho životě. Je jí osmačtyřicetiletá žena známá pouze jako B., která pracuje v Evropě jako lékařka. Jonesové se svěřila, že je dcerou frontmana světoznámé rockové kapely, který ji počal náhodou během románku s manželkou svého blízkého přítele v roce 1976. „Freddie Mercury byl a je můj otec. Byli jsme si blízcí a měli jsme se rádi od chvíle, co jsem se narodila a po celých patnáct posledních let jeho života. Okolnosti mého narození se mohou zdát neobvyklé, nikdy to však neubralo na jeho odhodlání mě milovat a starat se o mě jako o vzácný majetek,“ napsala žena, která si přeje zůstat v anonymitě. Proč se B. rozhodla o záležitosti mluvit až teď? „Po více než třech desetiletích lží, spekulací a překrucování je čas nechat Freddieho promluvit. Odhalit se ve svém středním věku je jen a jen moje rozhodnutí, v žádném případě jsem k tomu nebyla donucena,“ uvedla.

Nikdo by si to nemohl vymyslet, říká autorka Údajná Mercuryho dcera se s Jonesovou podělila o obsah sedmnácti podrobných deníků, které si zpěvák začal psát dvacátého června 1976, když se poprvé dozvěděl o těhotenství. V nich se také zmiňuje o svém dětství na Zanzibaru, odkud pochází, docházení do školy v Indii a následném životě v Londýně. Poslední záznam pochází z konce července 1991, čtyři měsíce před jeho smrtí. „Nikdo by si to takhle všechno nemohl vymyslet. Proč by se mnou pracovala tři a půl roku a nikdy nic nechtěla?“ vyjádřila se pár měsíců před vydáním své knihy Jonesová.