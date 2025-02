Začal filmový festival Berlinale. Úvodní snímek poukázal na téma migrace

Pokud jde o profesní plány, čtyřiašedesátiletá herečka v Berlíně oznámila, že minimálně do konce roku žádný film nenatočí. „Potřebuji pauzu. Tak si ji dopřeji. Budu mít klid na přemýšlení a na to, abych si ujasnila, co mě čeká v příštích čtyřiceti letech,“ zažertovala.

Pětasedmdesátý ročník festivalu zahájil snímek německého režiséra Toma Tykwera Das Licht, tedy Světlo. Filmař, jehož do Hollywoodu dostal na konci devadesátých let film Lola běží o život, novinku natočil přímo v Berlíně. Poukazuje na téma migrace. „Je to o tom držet se jeden druhého, být spolu, ne od sebe, ne odděleně. Je to o bourání všech hranic,“ vysvětlil.

Promítají se i filmy z Česka

Berlinale je jedním z nejnavštěvovanějších filmových festivalů na světě. Loni se prodalo přes tři sta tisíc vstupenek. Letos se předpokládá podobná návštěvnost. Diváci mohou po celém městě zhlédnout přes dvě stě filmů ze 74 zemí.

Včetně těch z Česka, které se budou promítat ve vedlejších sekcích. Jde o dokument Čas do zásahu, který natočil ruský režisér Vitalij Manskij na Ukrajině v české koprodukci. Premiéru budou mít v Berlíně také dva animované snímky. Celovečerní Pohádky po babičce podle knižní předlohy Arnošta Goldflama a krátkometrážní Kámen osudu od Julie Černé z pražské UMPRUM.

To, kdo si letos odnese hlavní cenu Zlatý medvěd, bude jasné 22. února.