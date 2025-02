Aprílové počasí v únoru. V USA něco takového nezažili desítky let

Konec letošní klimatologické zimy na severní polokouli přináší značné výkyvy teplot, kdy se zima zdánlivě snaží dokázat, že má ještě hodně sil. V některých oblastech proniká studený vzduch z polárních oblastí daleko na jih do subtropů, jinde se naopak subtropický vzduch dostává až do polárních oblastí.

Jak je to možné a proč počasí v únoru připomíná svými rychlými proměnami spíš apríl? Do značné míry je to spojené s rozpadem polárního víru v troposféře. Když se vír rozpadne nebo výrazně zeslábne, dochází následně i k silnému meandrování tryskového proudění ve výšce. A to mimo jiné usnadňuje právě vpády studeného vzduchu daleko na jih.

V posledním týdnu jeden takový vpád zažilo i Česko, což se projevilo vůbec nejchladnější nocí této zimy z úterý na středu a také nejnižšími teplotami – na Horní Jizeře klesly pod minus třicet stupňů Celsia. Tato hranice byla pokořena po pěti letech. Na druhou stranu, i přes studené noci šplhaly denní teploty většinou na hodnoty kolem nuly nebo slabě pod ní. Vyjma hřebenů severních hor nedošlo na arktický den, kdy by maximum zůstalo pod minus deseti stupni. Ostatně s pokračujícím nárůstem teploty kvůli měnícímu se klimatu je zejména v nížinách stále obtížnější arktického dne dosáhnout.

Zima putuje na jih

V Česku už máme to nejmrazivější počasí za sebou a teploty v příštích dnech budou podstatně vyšší, leckde i nad dlouhodobými průměry pro poslední únorovou dekádu. Studený vzduch však míří do východního Středomoří a na Blízký východ. Například na Kypru zůstanou na přelomu týdne maxima často pod deseti stupni, minima ve vnitrozemí budou klesat až k nule a na horách může i sněžit. Teploty budou zhruba o deset stupňů nižší, než je v této části roku obvyklé.