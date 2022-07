Zelenskyj provádí rozsáhlé čistky. Úředníci končí kvůli kolaboraci či slabým výkonům

Situaci sledují Spojené státy, které tlačily na výběr takového náhradníka Venediktové, který by mimo jiné zvlášť dohlížel právě na potírání korupce. „Budeme na Ukrajině i nadále podporovat úsilí o zvýšení transparentnosti, posílení demokratických institucí, nezávislé protikorupční infrastruktury a právního státu a zároveň budeme budovat nástroje proti korupci,“ oznámil mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price.

Politolog Jan Šír z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy popisuje výměny vlivných úředníků v době ruské invaze jako riskantní. Prosazovat změny ale Zelenskému umožňuje mimořádně silný mandát, který on i jeho strana Sluha národa získali od občanů v posledních volbách, komentuje Šír.

Zatím poslední rošádou bylo postavení generální prokurátorky Iryny Venediktové zodpovědné za vyšetřování válečných zločinů mimo službu. „Není to krok správným směrem. Je to krok k tomu, jak získat větší kontrolu nad našimi nejvyššími orgány činnými v trestním řízení,“ kritizovala krok Teťana Ševčuková z ukrajinského centra proti korupci ACREC.

Od začátku konfliktu ve velkém končili i ukrajinští velvyslanci. Prvního Zelenskyj odvolal kvůli nečinnosti v počátcích ruské invaze. Dosavadní velvyslanec v Praze Jevhen Perebyjnis, aktivně zapojený do vyjednávání s českou vládou, naopak o rok a půl svou diplomatickou misi přesluhoval. Nyní se stal náměstkem ministra zahraničí.

Současný šéf Bílého domu Joe Biden se o boj s korupcí zasazoval ještě jako viceprezident, když na Ukrajině požadoval vyhazov tehdejšího generálního prokurátora. Hrozil, že jinak by USA pozastavily slíbenou miliardovou půjčku.

„Jsou to zásadní události. Vypadá to jako upevnění Jermakovy pozice,“ myslí si Julia Tyščenková z Ukrajinského centra pro nezávislý politický výzkum. Podle kritiků, ke kterým patří i americká republikánská kongresmanka Victoria Spartzová původem z Ukrajiny, se Jermak zbavuje hlasitých odpůrců a konkurentů z okolí prezidenta, který nad ním drží ochrannou ruku.

„Prezident Zelenskyj by měl ukrajinskému lidu odpovědět na otázku, proč Andrij Jermak prakticky vytváří diktaturu na pozadí probíhající války,“ naléhala kongresmanka. „Paní Spartzová by se měla přestat snažit o zisk politických bodů na základě nepodložených spekulací na téma války v naší zemi a utrpení Ukrajinců,“ reagoval na její slova mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko.

„Komentáře se shodují, že Jermak skutečně patří k nejvlivnějším osobám na politické scéně Ukrajiny. Umí se pohybovat v zákulisí a k jeho politickému stylu patří i to, že postupuje velice často méně transparentním způsobem, než by si mnozí představovali, že by měl,“ dodává Šír.