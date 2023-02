Zelenskyj: Ne bílou vlajku, ale modro-žlutou. Nikoliv útěk, ale postavit se čelem. Vzdor a boj

„Dvacátého čtvrtého února se miliony z nás rozhodly. Ne bílou vlajku, ale modro-žlutou. Nikoliv útěk, ale postavit se čelem. Vzdor a boj,“ napsal v pátek ráno na sociální síti Zelenskyj.

„Byl to rok bolesti, smutku, víry a jednoty. A zůstali jsme v tomto roce nezlomní. Víme, že rok 2023 bude rokem našeho vítězství,“ dodal v příspěvku, který doprovodil videem připomínajícím rok ruské plnohodnotné pozemní invaze.

Ukrajinci na pátek naplánovali vzpomínkové a pietní akce za desítky tisíc mrtvých, jejichž počet neustále roste, napsala agentura AP a připomněla, že v posledních dnech rovněž panovaly obavy z toho, že by Rusko mohlo v den výročí obnovené invaze podniknout na Ukrajinu další vzdušný útok. Úřady v některých regionech proto zvýšily bezpečnostní opatření. V Kyjevě se přes noc sirény neozvaly a rozednívání bylo klidné, popsala AP.

Londýn zavedl další sankce proti Rusku

Velká Británie na výročí ruského vpádu na Ukrajinu zavedla další sankce proti Rusku. Mimo jiné zakázala vývoz všech položek, které Rusko používá na bojišti, oznámilo dnes britské ministerstvo zahraničí. Další balík sankcí na Rusko se chystá uvalit také Evropská unie a zpřísnění sankčního režimu ohlásil Washington.

Podle německého kancléře Olafa Scholze ruský vůdce Vladimir Putin neuspěl. Zahájil útočnou válku a vsadil na rozdělení, způsobil ale opak. Ukrajina je jednotnější než kdy dříve a také země Evropské unie stojí při sobě. Scholz to uvedl v krátkém videu, které zveřejnil jeho úřad. „Co nás všechny ohromuje, je odhodlání a odvaha Ukrajinek a Ukrajinců; to, jak brání svoji svobodu,“ poznamenal mimo jiné. „Čím dříve si ruský prezident (Vladimir Putin) uvědomí, že nedosáhne svého imperialistického cíle, tím větší je šance na brzký konec války. Putin to má v rukou. Může válku ukončit,“ řekl také.

Francouzský prezident Emmanuel Macron na Twitteru Ukrajinu ubezpečil o tom, že Francie při ní nadále stojí. V krátkém vzkazu ve francouzštině, angličtině a ukrajinštině uvedl: „Ukrajinky, Ukrajinci, Francie stojí po vašem boku. Na solidaritu, vítězství a mír.“