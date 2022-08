Odhalují taktické cíle a pomáhají Rusům navádět střely. Ukrajina bojuje s kolaboranty

Lidé, se kterými Kreml počítal, přecenili svůj vliv v letech před invazí, uvedlo pro Reuters několik tajných zdrojů, které mají blízko ke Kremlu. Moskva se podle nich při plánování spoléhala na „klauny“, kteří „něco málo vědí, ale vždy říkají to, co chce vedení slyšet, protože jinak nedostanou zaplaceno,“ řekl jeden ze zdrojů.

Stovky ruských špionů vyhoštěny

Tomu odpovídá i tvrzení šéfa britské tajné zpravodajské služby MI6 Richarda Moorea. Ten podle serveru The Record prohlásil, že v posledních měsících byly z Evropy vyhoštěny stovky ruských špionů, což zasadilo zpravodajským snahám Moskvy další velkou ránu. „V celé Evropě byla vyhoštěna zhruba polovina – podle posledního sčítání – ze čtyř set ruských zpravodajských důstojníků působících pod diplomatickým krytím,“ podotkl.

Podle něj to tak jen ve Spojeném království snížilo ruskou schopnost jakékoliv akce na polovinu. Také Evropská unie a další země zasahují proti špionům. Například Polsko v únoru zatklo španělského novináře Pabla Gonzáleze, kterého obvinilo ze spolupráce s ruskou vojenskou rozvědkou GRU. V červnu pak nizozemská jednotka zachytila šestatřicetiletého ruského špiona, který se pokusil zajistit si stáž u Mezinárodního trestního soudu a to poté, co strávil více než deset let budováním falešné identity.

Podle Moorea strávily ruské zpravodajské agentury dlouhé roky výcvikem těchto takzvaných spících agentů, ale v realitě to příliš znát není. „Nemyslím si, že vedou velkou válku. Zjevně zcela neporozuměli ukrajinskému nacionalismu, podcenili míru odporu, kterému bude ruská armáda čelit. Zároveň nedostávali správné zpravodajské informace a nebyli schopni komunikovat s Putinem,“ podotkl.