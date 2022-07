Zelenskyj šéfa tajné služby a generální prokurátorku neodvolal, ale postavil mimo službu, upřesnil Kyjev

„Zatím nejde o odvolání těchto dvou funkcionářů, ale o to, že generální prokurátorka byla postavena mimo službu a šéf SBU dočasně zbaven plnění svých povinnosti,“ vysvětlil podle listu Ukrajinska pravda zástupce šéfa prezidentské kanceláře Andrij Smyrnov.

Podle Smyrnova se od šéfů generální prokuratury a tajné služby dost dlouho čekalo, že oba orgány očistí od „kolaborantů a vlastizrádců“. Ale po skoro půl roce války jsou podle něj dál škůdci odhalováni „po balících“.

„Žijeme v zemi, ve které platí zákony, a tak ano, umím si to představit,“ odpověděl Smyrnov podle agentury Reuters na otázku, zda by se oba funkcionáři mohli vrátit do funkcí.

Stovky stíhání kvůli vlastizradě a kolaboraci

„Více než šedesát zaměstnanců prokuratury a SBU zůstalo na okupovaném území a pracuje proti našemu státu,“ zdůraznil ve večerním projevu prezident Zelenskyj. „Takové množství zločinů proti základům národní bezpečnosti státu a vazby, které byly zaznamenány mezi pracovníky ukrajinských bezpečnostních složek a ruských speciálních služeb, vyvolávají velmi vážné otázky směrem k příslušným představitelům,“ dodal.