Ruská armáda cílí na Slovjansk a Kramatorsk. Úřady vyzývají k evakuaci

Boje o Lysyčansk už jsou minulostí, až nyní se ale objevují podrobnosti. Například padl velitel běloruského praporu s přezdívkou Brest. Jednotku bojující na straně Ukrajiny tvoří odpůrci režimu Alexandra Lukašenka. Někteří další bojovníci padli do zajetí a jejich osud není známý. Město samotné je v rukou okupantů, lidé vycházejí z úkrytů a zjišťují rozsah škod.

„Samozřejmě, že věřím v mír, v co jiného taky mám věřit? Doufáme, že tu bude klid, mír a taky pořádek, protože osm let v blízkosti fronty bylo pro nás velmi náročných,“ popisuje obyvatelka Lysyčansku Taťána Glušenková. „Je třeba uklízet, opravovat, ale jak? Není to materiál, není tu nic, ani peníze. Nefungují bankomaty a nemůžete si ani vyzvednout důchod,“ dodává Sergej, další obyvatel okupovaného města.

Další na řadě je zřejmě Slovjansk, město, kde před osmi lety válka začala. Nyní znovu čelí ostřelování, které v minulých dnech výrazně zesílilo. Ruský postup na toto sídlo očekává mimo jiné i britská rozvědka.