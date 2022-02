USA chystají evakuaci ambasády v Kyjevě, Západ zřejmě neodpojí Rusko od systému SWIFT, tvrdí agentury

Krize mezi Západem a Ruskem kvůli Ukrajině se vyostřila natolik, že USA, Británie, Nizozemsko, Lotyšsko, Estonsko a Japonsko v obavě z ruské invaze v pátek vyzvaly své občany, aby Ukrajinu neprodleně opustili. V noci na sobotu se k těmto zemím připojila i Austrálie a Nový Zéland. Necestovat do této země radí svým občanům Izrael. Česko zatím podobná doporučení nevydalo.

Úředníci, kteří s AP mluvili pod podmínkou anonymity, protože nebyli oprávněni se o této záležitosti veřejně vyjadřovat, uvedli, že omezený počet amerických diplomatů může být přemístěn na západ Ukrajiny poblíž hranic s Polskem, které je spojencem v NATO. USA by si tak mohly udržet diplomatickou přítomnost v zemi.

Reuters: Západ zřejmě neodpojí Rusko od systému SWIFT

Odpojení Ruska od mezinárodního systému plateb SWIFT zřejmě nebude mezi sankcemi, které by Spojené státy a evropské země zavedly po ruském útoku na Ukrajinu. Agentuře Reuters to sdělily tři nejmenované zdroje, které jsou obeznámeny s přípravami sankcí.

Podle zdrojů agentury Reuters zástupci USA a evropských států nezvažují odpojení Ruska od systému SWIFT po výhradách vyslovených několika evropskými zeměmi. Evropské finanční instituce například vyjádřily obavy, že by Rusko po odpojení od systému mezinárodních plateb nemuselo dále hradit své závazky.

„Cílem je navrhnout takové sankce, které by opravdu udeřily na Rusko, s ohledem na vedlejší účinky na ty, které sankce zavádí,“ uvedl zdroj agentury Reuters. Podle něj se dá předpokládat, že sankce způsobí větší problémy právě evropským státům.

Opatření by se ale zaměřila na ruské banky VTB Bank a Sberbank, které patří k největším finančním institucím v zemi, což by ruskému finančnímu sektoru způsobilo velké komplikace. Státy dále zvažují přísnější kontroly exportu v technologických a zbrojních sektorech či sankce namířené na ruské oligarchy.

Blinken ujistil Ukrajinu o podpoře USA

Americký ministr zahraničí Antony Blinken ujistil ukrajinský protějšek Dmytro Kulebu o pevné podpoře Spojených států při, jak řekl, stále akutnější hrozbě ruské invaze. Oba politici spolu telefonovali v pátek, uvedl úřad amerického ministra. Blinken podle něj Kulebovi řekl, že Ukrajina nadále „těží z trvalé a neochvějné podpory USA pro její suverenitu a územní celistvost“. Podle AFP také zdůraznil, že „jakákoli ruská agrese“ by vyvolala „rychlé, vážné a jednotné důsledky“ ze strany obyvatel Západu.

V pátek spolu po telefonu podle Pentagonu také hovořili náčelníci generálního štábu USA a Ruska. Generálové Mark Milley a Valerij Gerasimov podle mluvčího amerického štábu diskutovali o několika bezpečnostních otázkách. Po vzájemné dohodě se ale rozhodli nezveřejňovat detaily svého rozhovoru.

Podle Washingtonu Moskva pokračuje se soustředěním svých vojsk u hranic s Ukrajinou, v Bělorusku či na okupovaném Krymu a vytváří si podmínky, aby mohla zaútočit na svého souseda. Bílý dům v pátek uvedl, že Rusko může v nadcházejících dnech napadnout Ukrajinu „kdykoli“, a zároveň připustil, že neví, zda se šéf Kremlu Vladimir Putin takto rozhodl. Moskva však odmítá, že by připravovala agresi.

Washington v posledních měsících zvýšil vojenskou podporu ukrajinské armádě. Prezident Joe Biden ale ve čtvrtek zároveň znovu dal jasně najevo, že nepošle na Ukrajinu americké vojáky, a to ani kvůli evakuaci Američanů v případě ruské invaze, protože by se to mohlo zvrhnout ve „světovou válku“.