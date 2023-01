Superdebata ČT prezidentských kandidátů se na závěr zaměřila na ty s největším volebním potenciálem

Pavel v otázce na „podpásovky“ podotkl, že každý, kdo jde do politické kampaně musí počítat s tím, že bude konfrontován s různými názory. „Zatím to, s čím jsem se setkal ze strany Danuše Nerudové nebo Andreje Babiše bylo v mezích toho, co považuji za přijatelné v kampani, a nevidím důvod, proč bych to měl považovat za podpásové údery,“ řekl.

Podotkla, že na jednotlivých fakultách jsou děkani, které si rektor nevybírá. Připustila, že v řešení celé záležitosti mohla postupovat rychleji. „Ale na povaze toho problému by to asi nic nezměnilo,“ poznamenala. Podle ní univerzita tituly neprodávala.

Volební potenciál ukazuje, kolik by konkrétní kandidát mohl v prezidentských volbách hypoteticky získat hlasů, pokud by se k němu přiklonili všichni, kteří jeho volbu zvažují a zároveň nevylučují svou účast při hlasování. Nejvyššího potenciálu podle průzkumu dosáhl Petr Pavel – jeho volbu zvažuje 38,5 procenta potenciálních voličů. S 34,5 procenty následuje Danuše Nerudová. Třetí nejvyšší potenciál má Andrej Babiš, který se debaty nezúčastnil. Má podporu 30,5 procenta.

Výhrady k protikandidátům

Pavel připomněl, že Babiše čeká v pondělí rozhodnutí soudu v kauze Čapího hnízda. Jako nedostatek Nerudové pro funkci hlavy státu vnímá to, že její zkušenost je omezená na akademickou obec. Chybí jí také „schopnost postavit se za svoji zodpovědnost,“ dodal. Tyto výhrady ale nepovažuje za diskvalifikující z prezidentské kandidatury.

Nerudová řekla, že pokud pondělní soud rozhodne v neprospěch Babiše, měl by zvážit, jestli bude dál kandidovat. Jinak „vystaví naši společnost té naprosto bezprecedentní situaci, kdy bude kandidovat, byť nepravomocně odsouzený,“ řekla. K Pavlovi uvedla, že byť má k němu některé výhrady, jeho práce pro Českou republiku za posledních třicet let si velmi váží.

Jmenování hlavou státu

Pavel dostal otázku, zda by jmenoval náčelníkem generálního štábu člověka s komunistickou minulostí. Reagoval, že členství v komunistické straně před rokem 1989 by nemělo být apriori diskvalifikující – pokud členství nevyústilo v trestní nebo morálně odsouzeníhodný čin. „Díval bych se především na to, co této zemi mohou nabídnout, jak se chovali v posledních 33 letech a jestli jejich kvality jsou dostatečné pro to, abych je mohl jmenovat,“ řekl. V oblasti soudní by Pavel postupoval stejně.

„Nikoho, kdo by měl komunistickou minulost, bych do této funkce nejmenovala,“ uvedla k případnému jmenování náčelníka generálního štábu Nerudová. V soudní oblasti řekla, že by byla na pochybách. „Myslím si, že po třiceti letech už mezi námi máme zdatné experty, kteří komunistickou minulost nemají,“ doplnila.

Nerudová také dostala otázku, zda by jmenovala rektorem člověka, kterému se vytýkalo, že se na škole, kde působí, kšeftuje s tituly. Uvedla, že se domnívá, že akademický senát by takového člověka nezvolil. V roli prezidentky by nicméně respektovala vůli akademického senátu. „Stejně tak bych respektovala i jmenování profesorů,“ podotkla.

To, že diplomy cizincům zprostředkovává na veřejné škole agentura podle Nerudové není správná praxe. „Proto také, když jsem se o té situaci dozvěděla, že takovéto smlouvy byly podepsány, tak jsem poprosila děkana, aby tyto smlouvy vypověděl. Zároveň, aby nebylo žádných pochyb, jsem na univerzitě provedla finanční audit, v jehož rámci jsem zjistila, že studenti platí řádně školné podle toho, jak stanovují interní předpisy univerzity,“ řekla.

Pavel by u kandidáta, u jehož jména by bylo podezření, chtěl mít nejprve jasno, zda se ta podezření prokážou. „A potom bych se rozhodl,“ dodal. Se jmenováním by počkal na výsledek šetření. Pokud jde o profesory, dovede si představit, že způsobilost lidí získat titul profesora bude posuzována spíš akademickou a vědeckou obcí podle jasných kritérií. „A pokud adepti projdou tímto sítem, tak prezident by do toho už neměl zasahovat,“ míní Pavel.

Prostor pro kandidáty

Ostatní kandidáti dostali prostor, aby kladli Nerudové a Pavlovi otázky. Marek Hilšer ale kritizoval vyčlenění části debaty pro kandidáty s nejvyšším volebním potenciálem, což podle něj neodpovídá rovnému právu. Zřekl se proto možnosti položit otázky. Podobný názor měl i Jaroslav Bašta, který rovněž otázku nepoložil. „Volby rozhodují voliči, nikoliv agentury pro výzkum veřejného mínění,“ řekl Bašta.

Moderátor Martin Řezníček reagoval, že všichni kandidáti dostali jednotný prostor v Událostech, v rámci Interview ČT24 a speciálního Hyde Parku.