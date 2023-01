V průzkumu pro ČT Nerudová oslabila, v druhém kole by ji i Babiše porazil Pavel

S odstupem následují Pavel Fischer s osmi procenty, Jaroslav Bašta (SPD) se sedmi procenty, Marek Hilšer (MHS) s 3,5 procenta a Josef Středula se třemi procenty. Nikdo jiný v tomto šetření nepřekonal hranici dvou procent.

Z druhého kola vychází v průzkumu nejlépe Pavel

Z případného duelu Pavla a Babiše ve druhém kole by 58 procent respondentů upřednostnilo Pavla. Babiš by měl 41 procent. Stejný výsledek by Babiš měl i tehdy, pokud by se ve finále utkal s Nerudovou. Ta by ale podle tohoto šetření případně prohrála ve druhém kole s Pavlem – on by měl 50 procent, ona 45 procent.