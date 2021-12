Pandemie ve světě: Němečtí poslanci schválili povinné očkování proti covidu pro zdravotníky

Očkovací povinnost pro zdravotníky, pečovatele a záchranáře, která bude v Německu platit od 15. března 2022, je součástí novely protiepidemického zákona. Výjimku dostanou jen ti, kteří ze zdravotních důvodů vakcínu dostat nemohou. Německo zároveň připravuje všeobecnou očkovací povinnost, která by podle představ nového kancléře Olafa Scholze mohla platit nejpozději od března.

Úprava rovněž umožní spolkovým zemím prodloužit přísná karanténní omezení, která by podle stávajícího znění zákona musela skončit k 15. prosinci. Týká se to například uzavírek restaurací či volnočasových zařízení v ohniscích pandemie. Zavádění plošných uzávěr škol, obchodů, zákazů nočního vycházení či zákazů cestování ale nebude možné.

Izrael o dalších deset dnů prodloužil přísná cestovní omezení včetně zákazu vstupu cizincům do země. Cílem opatření je zastavit další šíření nákazy novou variantou koronaviru omikron.

Prohlášení vydané premiérem Naftalim Bennettem a ministrem zdravotnictví Nicanem Horovicem uvádí, že omezení vůči cestujícím na mezinárodním Ben Gurionově letišti potrvají nejméně do 22. prosince.

Austrálie začne od 10. ledna nabízet vakcínu proti nemoci covid-19 dětem od pěti do 11 let, uvedl australský premiér Scott Morrison. Interval mezi dávkami bude osm týdnů, v případě pandemie bude možné ho zkrátit až na tři týdny. Australské úřady zatím schválily přípravek od společnosti Pfizer, o vakcíně od firmy Moderna ještě musí rozhodnout, píše Reuters.

Austrálie s rozhodnutím přichází v době, kdy u dospělé populace propaguje očkování posilující dávkou. Dokončené očkování má v Austrálii téměř 90 procent populace nad 16 let. Plně naočkováno proti covidu-19 je také 70 procent dětí od 12 do 17 let.