Nemocnice omezují péči, chybí jim personál. Vynucený odklad operací přináší rizika

Na přetížení nemocnic i personálu upozornil v páteční Devadesátce také epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Připomněl, že zdravotníci musí poskytovat péči kontinuálně po celou dobu epidemie: „Přichází Vánoce a oni nemohou ani moci pomyslet na to, že by je strávili v klidu, protože musí být v práci.“ Dodal, že řada nemocnic je plná. „Problém dnes nejsou ani tak standardní lůžka, kde je poskytována běžná péče, ale lůžka na jednotkách intenzivní péče, která jsou v některých regionech, zejména na Moravě, plně saturována,“ podotkl.

Problém se nevyhnul ani hlavnímu městu - v pražských nemocnicích chybí asi tři sta zdravotníků. Magistrát rozeslal dopis praktickým a ambulantním lékařům s prosbou o pomoc. Plánované výkony však omezily téměř všechny nemocnice. Nejvíce ty na Moravě a ve Slezsku. V některých zařízeních zdravotníci, s výjimkou akutních případů, neoperují vůbec.

Například v Krnově vedení na týden zcela zastavilo i příjem pacientů ve vážném stavu. „Máme jedenáct ventilovaných lůžek, která máme nyní obsazená, takže pacienty zvenku nepřijímáme. Nějakou rezervu máme nachystanou, kdyby došlo ke zhoršení na našich odděleních. Přetváříme také normální pokoje, abychom tam mohli poskytovat highflow (kyslíkovou) terapii,“ uvedl ředitel krnovské nemocnice a senátor Ladislav Václavec (za ANO).

Tamní záchranáři proto vozí spádové pacienty do okolních nemocnic – nejčastěji do Opavy, Frýdku Místku a Ostravy. „Kde mají ještě zbytková intenzivní lůžka, kde mohou pacienty zaintubovat a léčit,“ dodal Václavec.

Spor o plošné nařízení omezení péče

Nemocnice zatím o omezení péče rozhodují samy. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) nechce - tak jako to udělal při minulých vlnách epidemie - zdravotnickým zařízením plánované operace zakázat plošně. „Každý ředitel zná svou nemocnici. Má už i zkušenost z minulosti. Ví, jak se situace vyvíjí. Dokáže si řídit v rámci svého zařízení péči tak, aby to zvládl,“ míní.

Jeho pravděpodobný nástupce Vlastimil Válek (TOP 09) má opačný názor. Podle něj by takový krok umožnil nové pacienty lépe rozložit mezi jednotlivé nemocnice, a ulevil tak těm nejpostiženějším. „Zdravotníci, sestry - to nejsou roboti. To jsou lidé, kteří mají svoje rodiny a zaslouží si mít alespoň trochu klidu na Vánoce. A jenom to, že to umožníme plošně, jim to umožní,“ oponoval.