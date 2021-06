Opozice chce v covidových certifikátech uvádět údaje o protilátkách. Problém je ale s jejich měřením

Podle odběrových míst zájemců o testy na protilátky v poslední době přibývá. Část politiků by chtěla, aby se údaj o vyšetření uváděl i v covidových certifikátech – vedle informace o očkování, testech nebo prodělané nemoci.

„Není možné, aby lidi, kteří mají vysokou hladinu protilátek a nechtějí se kvůli tomu očkovat, tak aby byli diskriminováni,“ zdůvodnila místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

„Pokud by lidé měli mít možnost se na něco vyšetřit, tak protilátky by měly být v první řadě,“ uvádí Radim Fiala (SPD).

Ochrana stále neznámá

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je ale problém v tom, že chybí data o tom, jaká hladina protilátek člověka chrání.

„Není možné v tuto chvíli z toho apriori vycházet jako z vědecky potvrzeného faktu, že ten člověk následujících šest měsíců, rok, dva roky bude zcela v pořádku, bezinfekční a sám se nebude moci nakazit,“ uvedl Vojtěch.

A shoda nad uznáváním protilátek není ani mezi některými lékaři. Podle přednosty Kliniky infekčních chorob z FN Brno Petra Husy je to další krok –pokud toto bude přijato – aby se lidé nechodili očkovat, protože už budou mít to hlavní, co potřebují – certifikát na základě protilátek.

„Je důležitá nejen odpověď protilátková, ale i buněčná, což platí především pro ty virové infekce, jako je SARS-CoV-2, takže ta výpovědní hodnota zase není tak vysoká,“ podotýká primářka kliniky infekčních nemocí z FN Bulovka Hana Roháčová.

Teď si lidé testy na protilátky hradí sami. O tom, že by je měli zdarma, zatím ministerstvo zdravotnictví neuvažuje.