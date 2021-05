Ruská rozvědka GRU měla základnu ve Francii. Pobývali tam i agenti z Vrbětic

Když se v březnu 2018 dvojice ruských agentů pokusila v Salisbury otrávit Sergeje Skripala, celý svět včetně francouzského prezidenta vyjadřoval Velké Británii solidaritu a podporu. „Odsuzujeme tuto ruskou akci a vše ostatní, protože všechno svědčí o tom, že za tímto pokusem o vraždu stojí opravdu Rusko,“ uvedl tehdy Macron.

Prezident ale už v té době nejspíš věděl, že se útok připravoval z francouzského území. Podle deníku Le Monde měli ruští agenti mezi lety 2014 a 2018 základnu v Savojských Alpách, konkrétně v lyžařských letoviscích Evian a Chamonix.

„Volba severního Savojska jako základny souvisí také s blízkostí švýcarské Ženevy, která spolu s letištěm představuje jakousi černou díru,“ vysvětlil Jacques Follorou, specialista na zpravodajské služby z deníku Le Monde, s narážkou na to, že letiště má jeden východ do Francie a druhý do Švýcarska.

Mezi patnácti členy skupiny 21955 ruské vojenské rozvědky GRU nechyběli Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin obvinění z výbuchů ve Vrběticích.