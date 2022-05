Letitý spor o dostavbu vodního díla Gabčíkovo u Bratislavy vstoupil do další fáze. Maďarsko totiž potvrdilo svůj záměr jednostranně odstoupit od smlouvy o stavbě. Přehradu, již z devadesáti procent hotovou, dokonce navrhlo zbourat. To však Československo odmítlo a prosadilo variantu C, tedy dostavbu jen na slovenské straně.

