30 let zpět: Od etatizace k privatizaci

V předvečer výročí podpisu znárodňovacích dekretů prezidentem Edvardem Benešem v roce 1945 a uprostřed vládních příprav polistopadové privatizace referovala ČST o průzkumu veřejného mínění, v němž se dotazovaní vyjadřovali k otázce, co všechno – od malých dílen a obchodů přes hotely a továrny až po doly a hutě – by mělo z rukou státu přejít do soukromého vlastnictví.

