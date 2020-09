Záchrana lázní a silniční tah na Prahu, to jsou témata voleb v Karlovarském kraji

Krajské volby v tomto nejzápadněji situovaném kraji České republiky měly dvě tradiční silná témata. Bylo to zajištění dopravní obslužnosti a podpora cestovního ruchu, který se vzhledem ke specifickým podmínkám kraje soustředí především do oblasti lázeňství. Téměř všechny kandidující strany také explicitně zmiňovaly potřebu zajistit napojení kraje na dálnici vedoucí z Prahy až na státní hranici s Německem.

Lázeňství jako na houpačce

Karlovarsko je do značné míry na cestovním ruchu závislé, v přepočtu na obyvatele tady hosté stráví nejvíc nocí ze všech krajů České republiky. I proto Karlovarský kraj velmi usiloval o zápis takzvaného lázeňského trojúhelníku na seznam světového dědictví UNESCO. Tvoří ho Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně.

Úsilí se naplnilo, zápis je přislíbený, jenže místo přílivu turistů teď lázeňská města řeší jejich úbytek kvůli koronavirové epidemii. Ještě před rokem se hotely v lázeňských městech na západě Čech snažily přizpůsobit moderní době. Vyjma klasických lázeňských pobytů začaly turisty lákat také na prodloužené víkendy nebo wellness pobyty.

Teď místo novinek bojují lázeňská města o přežití. Aby nalákala alespoň české turisty, rozdávají slevové vouchery. Ani to ale nestačí.

Z Prahy přes lázně až do Německa

Cílem v tomto volebním období končících zastupitelů bylo zajistit napojení kraje na dálnici vedoucí z Prahy až na státní hranici s Německem. Realizace této stavby je sice úkol pro stát, i přesto strany alespoň svým voličům slibovaly, že budou tuto stavbu všemožně podporovat.

Celá dálnice D6 zatím nestojí, práce na ní ale probíhají. Hotovo by mělo být v roce 2024. Karlovarský kraj vyjednal, že ministerstvo dopravy zrušilo povinnost platit poplatek za hotové úseky dálnic v kraji. Týká se úseků mezi Karlovými Vary a Chebem a poblíž obchvatu Lubence.

Školství a vysoká nezaměstnanost

V posledních letech Karlovarsko trápí nedostatek kvalifikovaných učitelů. Kvůli tomu je v kraji těžké zajistit kvalitní výuku. Klíčové proto pro kandidující strany je, aby z kraje neodcházeli mladí lidé, kteří jdou studovat jinam a zpátky se nevracejí.

Zaměřit se kandidáti chtějí také na vysokou nezaměstnanost, ke které přispěl mimo jiné útlum těžby a propouštění zaměstnanců v Sokolovské uhelné. Problém kandidáti vidí i ve vyloučených lokalitách, kde lidé žijí na pokraji chudoby.

Chybějící letecká záchranka

Karlovarský kraj je jeden z mála v Česku, ve kterém chybí letecká záchranná služba. Pokud je zapotřebí pacienta rychle přepravit do nemocnice, přilétá vrtulník z Plzně. I to by chtěly kandidující strany změnit. Dlouhodobým problémem ve zdravotnictví je také nedostatek lékařů.