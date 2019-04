Lázně dostaly recept na rozvoj. Pokud se dostanou na seznam UNESCO, čeká je nápor turistů

Podle něj by cestovní ruch mohl narůst po zápisu na seznam UNESCO asi o 30 procent. Je proto potřeba nabídnout turistům kvalitní služby a náplň tak, aby ve světově unikátním trojúhelníku měst, které leží jen kousek od sebe, zůstaly co nejdéle.

„Základ je to, aby když lidé přijedou, měli kde zaparkovat. Ubytovací kapacity máme nastavené. Karlovy Vary jsou stále vysoko. Ale je potřeba se připravit na věci, které město nechávalo na později. Musíme vyřešit parkování, a to jak pro návštěvníky, tak i místní,“ uvedla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

K zápisu na seznam UNESCO tak míří z lázeňských měst primárně přírodní léčivé zdroje, tedy prameny, ale také lázeňské procedury a léčebné postupy. „Samozřejmě do toho vstupuje velmi silné kritérium architektury a urbanismu, ale jsou velmi preferovaná i nehmotná hlediska,“ říká předseda sdružení starostů pro zápis do UNESCO Petr Kulhánek (KOA).

Tato centra zdraví a společenského života mají každopádně představovat podle odborníků nejlepší příklady světově unikátních městských celků se specifickou funkcí a architekturou. Slavné lázně Evropy zároveň charakterizují hlavní mezníky ve vývoji lékařského využití minerální vody, a jakožto místa setkávání lidí z celé Evropy měly obrovský význam pro demokratizaci evropské společnosti.

Nominační protokoly jsou nyní v rukou hodnotící komise UNESCO, a to od 22. ledna letošního roku, po osmi letech příprav. Všechna města teď ale ještě čeká dopracování takzvaných management plánů. Hotové je musí mít do dubna. Na podzim se pak do jednotlivých měst vydají experti, kteří porovnají dodané materiály s realitou.

„Nemám informaci o tom, že by měli být v utajení, dokonce mi bylo i řečeno, že si tu návštěvu můžeme do jisté míry naplánovat my, to znamená připravit si určitý okruh, kterým bychom chtěli hodnotitele provést,“ konstatuje k tomu starosta Mariánských Lázní Martin Kalina (Piráti).

Pokud tedy nenastanou komplikace a nebude potřeba nominační dokumenty doplnit, výbor světového dědictví má o lázních hlasovat příští rok na jaře. K samotnému zápisu by mohlo dojít v polovině roku 2020.

V případě úspěchu české lázeňské trojice u komisařů UNESCO bude na seznamu světových památek už patnáct českých měst. Nejdéle jsou na seznamu historická centra hlavního města, Českého Krumlova nebo Telče. Mezi české skvosty patří i lednicko-valtický areál, vila Tugendhat nebo jihočeská vesnice Holašovice. Zatím poslední zápis je z roku 2003, kdy se na seznam dostaly židovská čtvrť a křesťanská bazilika sv. Prokopa v Třebíči.