Architektka Sedláková k památkám: Já tvrdím, že turista nedá pokoj, dokud objekt svého zájmu nezničí

Jak si stojí Praha? Je na černé listině nebo je blízko černé listiny reálně?

Já se přiznám, že na to neumím tak úplně odpovědět. Pro některé takové ty hodně rigidní členy komisí UNESCO je na černé listině, skoro už je teda mimo ni i mimo ochranu UNESCO. Jinak si ale myslím, že z hlediska rozvoje města je potřeba dbát na to, aby zůstalo živé, nezměnilo se v turistický skanzen. Takže já bych ji na tu černou listinu ještě nedávala.

Hodně se mluví hlavně o Pankrácké pláni. Tam se ale přece první výšková budova objevila už v 70. letech. Byl to Motokov, dnes odborníky velmi ceněné dílo profesora Kuny. Měl stát jako solitér, nebo se počítalo s tím, že by tam byly i jiné podobně vysoké budovy?

Samozřejmě, že se počítalo s větším množstvím budov, ale nepočítalo se zase s takovými jaksi dramatickými tvary nebo roztodivnými tvary.

Když se na to takhle podíváte, tak už teď je to roztodivné?

No jistě. Vždyť se na to podívejte. Ještě se tam nic nevlní, zatím se to jenom prohýbá. Myslím si, že speciálně ta poslední stavba, to „véčko“, tomu dalo hodně teda…

Na frak jste chtěla říct?

Na frak, ránu, zabrat. Ne, já nechci hanit činnost architektů. Já prostě nechápu, proč najednou na Pankráci musí stát budova, která se tváří - za co, proč?

Není obecně problém v dlouhodobě necitlivém přístupu, který se v Praze uplatňuje na mnoha místech? Často o tom média mluví a pořád jakoby nebylo jasno, jak má Praha přistupovat k některým místům, k některým prostorům. Stačí připomenout rondokubistickou vilu Svépomoc v Praze 10, Transgas v Praze 2. Jsou to budovy z různých období, ale přitom jako kdyby se k nim přistupovalo podobně necitlivě.

Já nevím, co k tomu mám dodat, protože mi připadá, že speciálně u toho Transgasu spousta hlasů byla pro to nebourat, vynikající stavba, ojedinělá stavba, která ve své době byla naprosto na předních místech celého evropského hnutí a tomu, kdo o tom rozhodoval, to bylo jedno. Mám takový pocit, že tady není konsensus spíše v tom, jak má kdo plnit svou veřejnou funkci.

Pojďme zkusit rozebrat, co vlastně znamená být v UNESCO. Podívejme se na české zápisy. Pomíjím ono nehmotné bohatství, bez kterého je staveb nebo souborů dvanáct. Co jim to vlastně přináší? Jde opravdu jenom o to být na prestižním seznamu?

Kdyby to bylo jenom o tom být na prestižním seznamu, tak je to prima, ale já si myslím, že speciálně třeba v Českém Krumlově, a už i v centru Prahy, vidíme, že ono to s sebou nese, kromě péče o kulturní dědictví hmotné, taky dost katastrofické scénáře. Český Krumlov je dneska v podstatě město, které už se téměř nedá navštěvovat. Připomíná velmi silně Benátky, které už se i vylidňují. Já tvrdím, že turista nedá pokoj, dokud objekt svého zájmu nezničí. A mám obavy, že…

To zní děsivě tedy.

No ale kdy jste byl naposledy v Benátkách? A co jste tam zažil? Nebo zkuste bydlet v Českém Krumlově v části Latránu a chtít přijít na náměstí. Ono se to nedá. V Praze dneska přejít přes Karlův most, to se dá snad jenom v noci a to zas není úplně bezpečné.

Pojďme se společně podívat ještě na uchazeče o zápis na seznam UNESCO, těch českých je celkem 18. Poprosím vás o velmi krátké komentáře - hrad hradů Karlštejn, proč tam vlastně není?

No, protože památkáři sami mezi sebou nemají jasno, co je autentické, nebo není autentické. Karlštejn díky Josefu Mokrovi ztratil všechny negotické přístavby a úpravy a kdosi pak památkářům řekl, že to je vlastně novogotika, novotvar.