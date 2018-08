Jedna dálnice stačí. Proti druhé z Čech Bavoři protestují

Argumentují tím, že po současné spolkové silnici 303 nejezdí tolik aut, že by byla její přestavba na čtyřpruhovou komunikaci potřeba. „Stávající silnice má kapacitu 20 tisíc aut denně a teď jich tu jezdí zhruba šest tisíc,“ podotkla Kerstin Poppová z občanské iniciativy Fichtelgebirgsautobahn. Dodala, že se v úseku ani nestávají vážné dopravní nehody.

Odpůrci stavby zatím postavili k současné silnici symbolické kříže a transparenty, ale mají v zádech i důležitý rozsudek. Podle bavorské televize doporučil spolkový soud výstavbu zastavit s tím, že náklady ve výši 15 milionů eur nejsou opodstatněné.

Ťok bude chtít ujištění z Berlína

Českého ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) však protesty znepokojily. Aby byla propojka dálničního typu mezi českou D6 a německou A93 považuje za zásadní a stejně to vnímá Karlovarský kraj. Pro něj je napojení na německou dálniční síť skoro stejně důležité jako dálnice do Prahy. „Propojení Karlovarského kraje s německou dálniční sítí je něco, co regionu pomůže a pomůže to také dobrým sousedským vztahům,“ zdůraznil ministr Ťok.

Že rozšíření silnice B303 proběhne, ho loni ujišťoval tehdejší spolkový ministr dopravy Alexander Dobrindt. Jenomže tomu již ministerská kancelář v berlínské Invalidentrasse nepatří. Ťok proto chce slyšet podobné ujištění i od nového ministra Andrease Scheuera. Sejít se mají v říjnu.