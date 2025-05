Takzvané mařiče energie skončí. Novelu má na stole Senát

Přichází konec takzvaných mařičů energie. Jedná se o zařízení podobná třeba fénu, která se spustí, když je v síti přebytek elektřiny. Tu pak přemění na teplo a bez užitku vypustí do vzduchu. Jejich zákaz prošel Poslaneckou sněmovnou v rámci novely energetického zákona přezdívané Lex plyn. Na stole ji teď má Senát.

Provozovatelé mařičů tak neplatí za spotřebovanou elektřinu, ale naopak za její odběr inkasují. „Obsahem toho pozměňovacího návrhu je, aby nebylo možné tato zařízení už do soustavy zapojovat a aby pokud má soustava přebytek elektrické energie, tak aby ta energie byla zmařena, ale ve prospěch energie tepelné, například ohřev teplé užitkové vody,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).

V současnosti je mařičů v síti minimum – s výkonem v řádech nižších desítek megawattů. Loni ale distributoři zaznamenali žádosti o připojení takových zařízení o výkonu až tisíc megawattů, což odpovídá polovině výkonu Temelína. Stojí za tím hlavně masivní rozvoj obnovitelných zdrojů. Díky nim roste počet hodin, kdy je v síti přebytek elektřiny. A to se děje hlavně tehdy, pokud hodně svítí nebo fouká, a zároveň je nízká spotřeba.

Takzvaný mařič mají v jednom z krušnohorských skiareálů. Řídí jej provozovatel přenosové soustavy na dálku a zapíná ho výhradně mimo lyžarskou sezonu a zejména v nočních hodinách. Skiareál za to dostává peníze.

„Jakýkoli náznak jakéhokoli mařiče je absolutně neakceptovatelný v době, kdy Česká republika má jedny z nejvyšších cen energií,“ dodává místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

Zařízení, která energii dál využívají – právě třeba k ohřevu vodu, vytápění budov nebo k výrobě vodíku – by se zákaz týkat neměl. Dohled má podle ministra průmyslu vykonávat správce přenosové sítě. „Máme rádi energetické úspory a to je ten prostor, plus akumulace, která umí vhodně doplňovat síť tak, aby fungovala v momentech, kdy obnovitelné zdroje nejedou,“ podotýká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Právě rozvoj bateriových úložišť má umožnit novela energetického zákona známá jako Lex OZE III. její schvalování se ale protáhlo.