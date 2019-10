Podzemí Moravského krasu ochrání tráva. Zabrání prosáknutí vody znečištěné hnojivy

Závrty, tedy přirozené prohlubně v půdě v krasové oblasti, připomínají z výšky pověstné kruhy v obilí. Ochránci přírody spolu se zemědělci zasévají jejich okolí trávou. Postupovat tak budou na celkem sto hektarech.

Zatravňováním se podílí na ochraně toho, co se rozkládá pod ornou půdou, tedy jeskyní. „Lem kolem závrtu je asi 30 metrů široký, koridor nad jeskyněmi je široký zhruba 200 metrů. Měl by zajistit dostatečnou ochranu zejména kvality vod, které pronikají do toho podzemního světa,“ popsal ředitel Správy CHKO Moravského krasu Leoš Štefka.

Zemědělci zatravňují ornou půdu nad jeskyněmi a okolo závrtů v #CHKO Moravský kras. Ochránci přírody tak chtějí zabránit znečištění podzemních vod v krasovém prostředí, kam při deštích pronikají z polí nebezpečné látky z hnojiv a pesticidy. #moravskykras #priroda pic.twitter.com/wECVgEAeq3 — Markéta Chumchalová (@Chumchalova_CT) October 17, 2019

Do krasového prostředí totiž pronikají pesticidy a jedovaté látky z hnojiv. „Velký význam má právě povrchová voda, především přívalové deště a jiná zemědělská činnost, která způsobuje pohyb půdy a následně vede k významnému znečištění podzemí,“ vysvětlil proděkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity Ivo Pavlík.

Hnojiva pak ohrožují živočichy i krápníky, které tam vyrůstají desítky tisíc let. Voda přes ně totiž prosakuje. „Podzemní svět je čistý, kvalitní, mnohdy s bohatou výzdobou a navíc oživený unikátní faunou,“ přiblížil Štefka.