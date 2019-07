Chráněné území kolem Moravského krasu je větší, hospodaření na polích se změní

Některým zemědělcům se omezení v hospodaření nelíbí, za svou újmu však dostanou kompenzaci. „Náhrada újmy je 14 tisíc na hektar prvních pět let, potom náhrada újmy klesá zhruba na tři tisíce korun,“ uvedl Štefka.

Zatímco pro některé se pravidla zpřísnila, pro jiné se naopak uvolnila. Třeba obec Ostrov u Macochy se nově nachází v jiné ochranné zóně, kde platí mírnější podmínky. Pokud si tak chce někdo třeba vyměnit okna, stačí mu už jen povolení od stavebního úřadu. Správci CHKO se k tomu nově vyjadřovat nemusejí.

Ochranu by mohly získat i lužní lesy u hranic s Rakouskem a Slovenskem

Moravský kras ale není jediným místem na Moravě, kde se rozšiřuje oblast přírody pod přísnou ochranou. O vzniku nové CHKO jednají v současnosti obce v Podluží. Jejich zástupci od Mikulčic až po Břeclav se chtějí zasadit o vznik chráněného území s názvem Soutok, odvozeného od splynutí řek Moravy a Dyje. Doufají, že by jim jejich blízkost mohla přinést pozitiva.

„Pokud bychom žádali o nějaké dotace, protože tady máme i čistírny odpadních vod u říčky Kyjovky, tak bychom mohli dostat až sto procent dotace,“ řekl starosta Tvrdonic Zdeněk Tesařík (KSČM). Podle místostarosty Břeclavi Jakuba Matušky (Mladí a neklidní) by zase nová CHKO mohla do regionu přilákat turisty. „Lesy tady mají oboru, nesmí se sem, ten režim je spíš hospodářský, my bychom to chtěli víc otevřít lidem,“ dodal.