Pražští filharmonici jednají s Prahou i ministerstvem o náhradě za zrušené turné v Číně

Zástupci pražské koalice se před nedávnem shodli na tom, že ze smlouvy o partnerství s Pekingem odstraní článek obsahující souhlas s politikou jedné Číny, která neuznává nezávislost Tchaj-wanu.

„V současné době probíhají intenzivní jednání se zástupci ministerstva kultury a magistrátu hlavního města Prahy o nalezení alternativních zdrojů, které by nahradily výpadek v plánovaných příjmech PKF - Prague Philharmonia pro letošní rok z důvodu zrušení zamýšlených koncertů v Čínské lidové republice. Velice si vstřícnosti a ochoty obou institucí o situaci jednat a vyřešit ji vážíme,“ uvedl předseda správní rady orchestru Martin Klimpl.

Petra Hrušová z tiskového oddělení ministerstva kultury řekla, že ředitel orchestru ministerstvo ve středu o situaci informoval a úřad jedná o možnostech, jak nahradit výpadek z příjmů.

PKF - Prague Philharmonia je orchestr bez stálého zřizovatele a není příspěvkovou organizací, není ani přímo napojen na žádný veřejný rozpočet. Podle výroční zprávy na webu orchestru za rok 2018 měla společnost jako hospodářský výsledek ztrátu 1,75 milionu korun. Z hlavní činnosti přitom měla ztrátu 2,9 milionu, částečně ji kompenzovala ziskem z doplňkové činnosti ve výši 1,16 milionu korun.

Podle Klimpla Čína turné zrušila kvůli politickým postojům magistrátu. Členové orchestru se následně odmítli politicky vymezit proti hlavnímu městu, jak po nich Peking požadoval. „Pokud by nám byly kladeny jakékoliv podmínky – protože to bylo ze strany pořadatele naznačováno, že bychom se měli vymezit proti prohlášení vedení Prahy směrem k Čínské lidové republice ve vztahu k Tchaj-wanu –, tak to odmítáme,“ uvedl Klimpl.