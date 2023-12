Dělníci prorazili poslední metry tunelu metra D mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova

Dopravní podnik města Prahy začal stavět linku metra D z Pankráce do Písnice loni. Jako první vzniká úsek z Pankráce na Olbrachtovu, který vyjde na čtrnáct a půl miliardy korun a jehož součástí je i nová stanice Pankrác s přestupem na linku C. Práce potrvají devadesát měsíců, tedy asi sedm a půl roku. DPP vybral dodavatele i pro druhý úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory, proti výběru se ale ohradil jeden z uchazečů.

Ze stavby prvního úseku metra je v současné době hotovo asi šedesát procent ražeb. „Těch čtyřicet procent budeme razit ještě další asi dva roky,“ řekl ředitel dopravního podniku (DPP) Petr Witowski. Zatím chybí dodělat mimo jiné stanici Olbrachtova, z jejíchž tunelů je proraženo asi dvacet metrů. Stanice bude dvoulodní s třemi propojkami mezi nástupišti a bude první stanicí, která bude v oblouku. Nyní je ve velmi mírném oblouku jen stanice metra C Ládví. Dělníci také musí prorazit na Pankráci přestup na trasu C.

Pod křižovatkou Jeremenkovy ulice a ulice Na Strži dokončili dělníci ražbu mezistaničního tunelu a zahájili práce na takzvaném rozpletu, ze kterého budou v roce 2024 pokračovat v budování tunelu pro odstavení vlaků. Zároveň pokračuje ražba jednokolejného spojovacího tunelu mezi tratěmi D a C směrem ke stávající stanici Pankrác. V současnosti je zde vyraženo 315 metrů. Prorážku do stanice metra C Pankrác zhotovitelé předpokládají v září 2024. Hotovy jsou rovněž přeložky inženýrských sítí.

Veřejnou zakázku na další úsek mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory nyní posuzuje antimonopolní úřad (ÚOHS). Proti výsledku tendru se ohradil jeden účastník. Kdy úřad rozhodne, zatím není jasné. Podle Witowského to ale harmonogram stavby nijak neovlivní.