Po roce stavby metra D zbývá k propojení stanic Pankrác a Olbrachtova 60 metrů tunelu

Na budovaný úsek z Pankráce na Olbrachtovu naváže část ze stanice Olbrachtova na Nové Dvory. Jako poslední pak budou stavbaři pracovat na úseku z Nových dvorů do Depa Písnice.

Do stavby, která začala před rokem, dosud Dopravní podnik investoval zhruba 1,8 miliardy korun. Celkové náklady by měly vyjít při započtení inflace předběžně na 52,09 miliardy korun, přesná cena ale bude jasná po výsledku soutěže na stavebníka pro druhý úsek.

Dělníci dokončili ražbu dvojkolejného tunelu, který spojuje budoucí stanice Pankrác a Olbrachtova. „Razíme jednotlivé jednokolejné úseky před stanicí Olbrachtova, protože tam se tunel rozdvojuje pro vjezd do stanice. A zahájili jsme ražbu tunelové propojky, která propojí trasy linky C a D,“ popsal předseda představenstva společnosti Hochtief CZ Tomáš Koranda.

Příprava metra D se před začátkem stavby potýkala s řadou problémů. Město se například muselo dohodnout s vlastníky pozemků podél plánované trasy. K dohodě všechny strany, kterých se týká stavba Pankrác – Nové Dvory, dospěly až v roce 2019.

Podniku stále chybí potřebná povolení na trase z Nových Dvorů do Písnice, kde je zároveň potřeba ještě vyřešit majetkoprávní vztahy k pozemkům potřebným k výstavbě. „Stoprocentní majetkové zajištění je po Nové Dvory, a jak se blížíme k depu, majetkoprávního zajištění je méně a méně. Zatím nás to ale v ničem nebrzdí,“ řekl Witowski. Harmonogram celé výstavby to podle něj neohrožuje, protože nejdéle stavba potrvá mezi Pankrácem a Olbrachtovou.