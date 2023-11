Restauracím na začátku týdne chybí hosté. Odborník radí provoz ve slabších dnech zavřít

přehrát video Studio 6: Provoz restaurací v době ekonomické krize Zdroj: ČT24

„Pondělky a úterky jsou nyní vlastně mrtvé dny,“ komentoval současnou situaci majitel hostince U Černého koníčka v Českých Budějovicích Karel Sarauer. Podle něj nyní chodí do restaurace na začátku týdne hlavně štamgasti nebo starší lidé, kteří mají raději klidnější prostředí. Jenže právě kvůli nedostatku hostů jsou tržby nízké. „Jít dnes do restaurace je už docela drahá záležitost. Nátlak na ty finance je dnes takový, že lidé omezí návštěvu restaurací a přesunou to do takových atraktivnějších dnů jako pátek či sobota,“ řekl Sarauer. Dodal také, že kvůli financím chodí lidé do restaurací třeba jenom jednou za dva týdny. Majitel restaurace označil pondělní a úterní provoz za službu zákazníkovi. Tržby ze začátku týdne pokryjí spíš jenom náklady, než aby podnik vydělával. „Zavřít restauraci a nedat zaměstnanci práci je velmi složité. Lidé by si měli peníze vydělat,“ řekl s tím, že je to ale velmi na hraně. „Zatím o omezení neuvažujeme,“ dodal.

Některé podniky ale omezení na začátek týdne chystají. Jenže i to má své nevýhody. Zaměstnance je totiž potřeba stále platit. Druhou možností je propustit část zaměstnanců, jenže to některé restaurace dělat nechtějí, jelikož sehnat schopnou sílu do gastronomie v případě zlepšení situace by nemuselo být vůbec jednoduché. Problém je v regionech, které jsou závislé na turistech „Podle našich průzkumů a průzkumů společnosti Data servis jsou těmi regiony, které ztrácí tempo, co se týká restaurací, právě i jižní Čechy, na rozdíl od Prahy či jiných měst, kde to tak není. Je to dáno hlavně tím, že v těch hodně turisticky disponovaných místech jako Budějovice či Krumlov hodně schází momentálně zahraniční turisté,“ řekl prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. Zbytek České republiky má podle něj tržby na úrovni loňského roku, případně na úrovni roku 2019. „Uzavírání provozů (na začátku týdne) nám dává logicky smysl, a to z toho důvodu, že je tady stále problém s nedostatkem zaměstnanců. V okamžiku, kdy na dva dny zavřete restauraci, tak můžete teoreticky vyjít s jednou směnou místo dvou,“ míní.