Hotelům chybí zahraniční turisté, varuje asociace. Sedm procent restaurací zvažuje zavření

Všechny rostoucí náklady do koncových cen podle Šimkové promítla asi polovina restaurací, 44 procent podniků s tím, že musely snížit své marže, řekla. Udržet stávající ceny a nezdražovat se rozhodlo pět procent podniků, dodala. Vyšší ceny se podle Šimkové loni odrazily v nárůstu tržeb restaurací, v průměru to proti předcovidovému roku 2019 bylo o 23 procent.

Pokud se cestovní ruch přesune ze snížené sazby DPH deseti procent do 21procentní, základní, o čemž uvažuje vláda, budou muset hotely a restaurace dále zdražit, varoval Stárek. Za současné situace, kdy se lidé snaží šetřit, by to podle něj znamenalo úbytek turistů. Cestovní ruch zároveň tvoří dvě procenta HDP a z jedné utracené turistovy stokoruny jde do státní kasy 41 korun, řekl. Hotely nebo restaurace také nabízí pracovní příležitosti tam, kde chybí, dodal.