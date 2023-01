Restauratéry znejišťuje zdražování. Někteří budou muset zavřít

„Kdybychom seděli a čekali, až nám lidi přijdou, měli bychom určitě menší zisky. Dneska pro to člověk musí něco udělat, takže musíme za hostem až domů,“ dodává Pánek.

Hospoda v Dubanech na Olomoucku manžele Pánkovy neuživí, a proto ráno odcházejí do běžného zaměstnání. Od čtvrté odpolední už ale čepují pivo. Nespoléhají se přitom jenom na hosty a jídlo i pivo také rozvážejí.

„Hospoda na vesnici má opravdu těžší život než ve městě, protože tady prostě přece jenom je omezený počet lidí, kteří chodí do hospody,“ říká provozovatel Jaroslav Pánek.

Na malých obcích klesly tržby o desetinu

Nejvíce ohrožené jsou podniky v nejmenších obcích. V těch pod pět tisíc obyvatel koncem loňska oproti roku 2019 klesly tržby skoro o desetinu. Pokles zaznamenala i města do dvaceti tisíc obyvatel. Odliv zákazníků sledují například i v restauraci v Černošicích u Prahy.

„Na obědy chodí, ale o hodně méně, než dřív chodívali. A večery jsou špatné, protože tady máme tři čtyři lidi, co přijdou na pivo,“ stěžuje si provozovatel David Rakušan. Především kvůli drahým potravinám loni několikrát zvýšil ceny. Rostou také náklady na mzdy nebo energie.

„Máme jídla tak od 155 do 185 korun za oběd a samozřejmě zdražovat už nemůžeme. Ale pokud bychom to měli dotovat ze svého, radši zavřeme,“ dodává Rakušan. Jak to bude s podnikem dál, se chtějí rozhodnout na podzim.

Podle zástupce restauratérů v profesních svazech Luboše Kastnera budou růst ceny všech produktů, které restaurace prodávají, a to bude znamenat úbytek podniků. Zároveň připouští, že tento vývoj může vést ke zvýšení spokojenosti zákazníků, protože se hospody budou muset zlepšovat, aby byly atraktivní.

Průměrná cena obědů se podle stravenkových firem pohybuje kolem sto osmdesáti korun. Nejlevnější jsou na Vysočině a v Ústeckém kraji, asi za sto šedesát korun. Nejdražší pak v Praze, kde zákazníci platí přes dvě stě korun za jídlo.