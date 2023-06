Za oběd v restauraci si lidé připlatí. Ceny meziměsíčně znovu mírně vzrostly

Například v restauraci Přeštická svině na Plzeňsku za poslední měsíce museli kvůli zvýšeným nákladům dvakrát zdražit. A lidé více objednávají levná jídla. „Je to už o deset korun během třeba půl roku, což už je dost pro člověka, co přijde na oběd,“ poznamenal provozní Jakub Hodan.

Fakt, že lidé šetří, sledují i na výši spropitného. „Jsou to takové menší částky, drobné. Už to nejsou dvacetikoruny,“ dodal Hodan.

Nejstarší pivnice v Plzni U Salzmannů láká především zahraniční hosty. Ti tvoří až sedmdesát procent všech návštěvníků. „Určitě se to teď vrátilo do normálu. Co se týče nákupu surovin, ceny letěly nahoru, tudíž i my jsme byli nuceni malinko ceny zvednout. Ale jsme pořád v té střední cenové kategorii,“ uvedl provozní Lukáš Jirsa.

V restauraci Červený Jelen v centru hlavního města si nyní návštěvnost v době obědů chválí. V létě ale čekají pokles. „Nejsme úplně turistická restaurace, takže očekáváme, že těch hostů bude méně. Nejhorších je prvních čtrnáct dní v červenci, kdy ten byznys padne na nějakých třicet procent obvyklých částek,“ sdělil ředitel Radek Tureček. Například kuřecí roláda s bramborovou terinou z poledního menu tam stojí 225 korun.