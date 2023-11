Zchátralý most nad dálnicí D1 na Jihlavsku má ŘSD zbourat do 25. ledna. Náhradu stavět nebude

Zchátralý most nad 136. kilometrem dálnice D1 u Řehořova na Jihlavsku má Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) za úkol zbourat nejpozději do 25. ledna. Mluvčí ŘSD Jan Rýdl řekl, že by se demolice mohla uskutečnit okolo 10. ledna. Most je kvůli bezpečnosti od loňska uzavřený, nedá se opravit. Náhradu za toto přemostění ředitelství podle mluvčího stavět nebude, přestože to místní lidé chtějí. Pokud by nový most chtěly budovat obce, pomůže jim ŘSD s žádostí o dotaci.