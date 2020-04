Z dálnice D1 přes noc zmizely tři nadjezdy, naopak přibyla provizorní lávka

Dálnice D1 je po noční demolici tří nadjezdů mezi 168. a 178. kilometrem znovu otevřená v obou směrech. V úseku ale stále pokračují dokončovací práce, které by měly skončit ve tři odpoledne. Řidiči tak zatím projedou ve směru na Prahu jen v jednom pruhu a ve směru na Brno ve dvou. Provoz je podle dálničních kamer mírný.

V rámci noční uzavírky také silničáři na D1 u Brna vztyčili provizorní lávku, a to mezi Domašovem a Javůrkem. „Je to náhradní most, který bude sloužit do doby, než tady bude postavená nová mostní konstrukce,“ vysvětluje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

ŘSD na svém Twitteru uvedlo, že se při nočním bourání nadjezdů nepotýkalo s žádnými komplikacemi. „Primární věc je bezpečnost práce, aby byl dostatečný odstup lidí od demolice mostu,“ vysvětluje postup vedoucí projektu Jiří Zapadlo.

Demolice nadjezdů na dálnici D1 proběhla bez komplikací. Provoz je již mezi km 168 - 178 obnoven. pic.twitter.com/eYRYX6prr7 — ŘSD (@RSD_oficialni) April 19, 2020

Za čtrnáct dní znovu

Demoliční čety se do tohoto úseku u Brna vrátí za dva týdny. O prvním květnovém víkendu totiž následuje demolice zbývajících dvou nadjezdů v úseku, poté začne modernizace středního dělicího pásu. Demolice nadjezdů je nutná kvůli tomu, aby se dálnice mohla modernizovat a rozšířit.

Na úseku mezi exitem 168 Devět křížů a exitem 178 Ostrovačice pracuje firma Metrostav, celkové náklady na rekonstrukci činí 1,724 miliardy korun bez daně, hotovo by mělo být v září 2021. Původní betonový svršek je patnáct až dvacet let za svou technickou životností, řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.