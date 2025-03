V Ostravě začali bourat most. Omezení zasáhnou řidiče i MHD

Začalo postupné bourání poloviny mostu, který v Rudné ulici v Ostravě-Vítkovicích vede přes Místeckou ulici. Po demolici tam postaví most nový. Hlavní stavba by mohla být hotová ještě letos a přijde na víc než dvaaosmdesát milionů korun. Projekt nicméně provázejí dopravní omezení. A obě ulice patří v krajském městě k nejvytíženějším.

K samotné demolici poloviny mostu by se stavbaři měli dostat nejpozději příští týden. „Potom začne zakládání nového mostu a během, řekněme, půl roku, zhruba někdy v červnu, v červenci, bychom mohli mít polovinu mostu hotovou a měli bychom začít s tou druhou. Stěžejní věci by měly trvat do konce roku,“ popsal Stanovský.

Omezení pro řidiče i MHD

Řidiči na místě musí počítat s dopravním omezením. Po celou dobu stavby budou jezdit po polovině mostu, na níž zrovna stavbaři nebudou pracovat, v jednom pruhu pro každý směr. Jako první se bourá ta část, po níž se běžně jezdí ve směru od Havířova do Poruby. Po Místecké ulici se pod mostem rovněž jezdí v režimu 1 + 1, přičemž se doprava podle potřeby přesouvá z jedné poloviny silnice na druhou.

„Úplná uzavírka na silnici I/11 bude jenom na konci výstavby na dobu dvou tří dnů,“ tvrdí mostní technik ŘSD. Každá polovina mostu sice vznikne zvlášť, budou ale tvořit jednu konstrukci a na závěr stavby musí stavaři vše scelit.

Stavba má vliv i na městskou hromadnou dopravu. Od pondělí budou mít například skoro dva týdny výluku tramvajové linky číslo 1, 6 a 10, které spojují nejlidnatější obvod Ostrava-Jih s centrem města. Budou jezdit odklonem.

Nejzatíženější dopravní tepna v celém kraji

Rudná ulice je částí silnice I/11 a protíná Ostravu zhruba ze západu na východ. Podle ŘSD jde o nejzatíženější dopravní tepnu v celém kraji. Na jedné straně pokračuje směrem do Opavy, na druhé do Havířova. Místecká jako silnice I/56 směřuje na sever do centra města a dál k napojení na dálnici D1, na opačnou stranu jižním směrem se z ní pak stává dálnice D56, která vede do Frýdku-Místku. Křížení obou silnic patří ke klíčovým dopravním uzlům, kvůli dopravnímu omezení se tam hlavně ve špičce tvoří kolony.

Stanovský řekl, že parametry nového mostu budou stejné jako toho nynějšího. „Jediná změna oproti stávajícímu mostu je, že v současné době je to betonová konstrukce a nová bude ocelobetonová,“ popsal.

Do výběrového řízení na zhotovitele mostu se přihlásilo jedenáct účastníků. „Nejvýhodnější nabídku z hlediska financí i uvedení stavby do provozu předložila vítězná firma Strabag, konečná částka za zhotovení díla dosahuje hodnoty přibližně 82,2 milionu korun,“ uvedl už dříve mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.