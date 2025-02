Začala oprava mostu v Uherském Hradišti. Dopravu tam ovlivní až do podzimu

Začala dopravní omezení související s opravou hlavního silničního mostu přes řeku Moravu v Uherském Hradišti. Navzdory předpokladům se před ním v ranní špičce netvořily kolony. Vliv na to může mít nižší dopravní vytížení způsobené jarními prázdninami v regionu. Případné komplikace lze ale očekávat až do podzimu, kdy práce skončí.

Po půlnoci začala stavební firma rozmisťovat dopravní značení. V ranní špičce už byl provoz na mostě sveden do jednoho pruhu v každém směru. Běžně se po mostě jezdí dvěma pruhy v obou směrech. „Provoz je plynulý, nejsou tam žádné kolony. Podle mě je to tím, že jsou jarní prázdniny. Děti nejezdí do školy a spousta lidí je na dovolených. Uvidíme, jak to bude vypadat příští týden,“ řekla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.