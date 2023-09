Konec hluku a kličkování mezi auty. Horní Lukavice se dočkala obchvatu

Obyvatelé Horní Lukavice se ale teď obávají toho, že kvůli přeložce silnice přijdou o autobusové spojení. „Toto je velké téma, které rešíme s firmou, která má dopravu v Plzeňském kraji na starosti,“ řekl starosta s tím, že se vše vyhodnocuje. Přiznal však, že zhruba do Vánoc by mohlo docházet k problémům.

Podle starosty se měla začít silnice budovat už před téměř padesáti lety. „Dneska jsme se toho dožili, čili dnešní datum bychom mohli do naší kroniky zapsat zlatým písmem,“ řekl v pondělí Hůla.

Obchvat Horní Lukavice byl podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla vysoutěžen za 911 milionů korun bez DPH. „Došlo ale k několika změnám během výstavby. Stavba se tak mírně prodraží. V tuto chvíli je náš odhad kolem 150 milionů,“ řekl.

Problémy při stavbě obchvatu Klatov

Zprovozněna je zatím druhá část silnice I/27. Dál se bude pokračovat s obchvatem Klatov, který je momentálně ve výstavbě, a plánuje se i obchvat Přeštic.

Silničáři kvůli obchvatu Klatov staví celkem devět mostů, opěra jednoho z nich však musela být v létě zbourána, ukázalo se, že betonáž byla provedena chybně. Opravit se musel i další most, do kterého najel kamion.

„Je to záležitost toho zhotovitele, aby eliminoval případné zpoždění v rámci harmonogramu (prací). Jsou tam stále dílčí problémy právě v souvislosti s realizací mostů, ale věřím, že to nebude mít žádný dopad z hlediska harmonogramu jako takového,“ uvedl Mátl. Věří, že se obchvat podaří dokončit do konce příštího roku.