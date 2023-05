U Kfel začala dostavba dvou klíčových mostů. Podle ŘSD má být hotovo do konce roku

Na hlavním tahu z Karlových Varů do Plzně u obce Kfely začala dostavba dvou důležitých mostů. Staveniště opustil původní zhotovitel, společnost Raeder & Falge s.r.o. (nyní RAF STAVBY), loni v létě poté, co se dostal do insolvenčního řízení. V plánu je první most od Karlových Varů opravit a druhý kvůli špatnému stavu zbourat a postavit nový. Oba by měly být hotové do konce roku, řekl ředitel karlovarské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lukáš Hnízdil.