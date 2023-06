Na obchvatu Klatov vyrostla opěra mostu, pak šla zase k zemi. Podle silničářů by nevydržela

„Po odbednění se ukázala masivní štěrková hnízda, která jednoznačně prokazují chybný způsob betonáže. Jediné možné řešení bylo zdemolovat poškozenou část dříku opěry a vybetonovat ji znovu,“ zdůvodnil investiční referent plzeňské správy ŘSD Pavel Rybár. Správně postavený most by podle něj měl vydržet sto let.

Silničáři chtějí, aby opravu zajistil zhotovitel Silnice Group na své náklady. To se podle hlavního stavbyvedoucího Mikuláše Horníka opravdu stane. „K této nešťastné události se stavíme čelem a ve vlastní režii zjednáme nápravu,“ ujistil. Termín dokončení nezměnila ani firma, počítá stále s tím, že most bude hotový letos na podzim.

Mosty na rozestavěném klatovském obchvatu ovšem jako by byly poněkud prokleté. Staví se zatím rok a půl a je to již podruhé, co bylo potřeba některý z nich přestavět. V lednu ale nebyli na vině stavaři, nýbrž neopatrný řidič nákladního auta, které se nevešlo pod nový nadjezd nad silnicí II. třídy do Ostřetic.