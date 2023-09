O plánovaném obnovení těžby kaolinu u Vidnavy na Jesenicku rozhodnou místní v referendu

„I vzhledem k tomu, že významné zásoby kaolinu pocházející z Ukrajiny, z oblasti Donbasu, jsou negativně ovlivněny konfliktem, který tam právě probíhá. Takže obnovu těžby ve Vidnavě považujeme za prospěšnou v celoevropském měřítku,“ reagoval mluvčí společnosti Vidnavský kaolin Jan Kreidl.

Firma už má dokonce hotový posudek o vlivu těžby na životní prostředí. V lokalitě by se mohlo těžit dvacet let, a to až 460 tisíc tun materiálu ročně. K jeho dopravě z lomu poslouží trasa dřívější úzkorozchodné dráhy, kterou nahradí zakrytovaný pásový dopravník, jež povede do bývalé šamotárny u Vidnavy. V nové hale se pak kaolin bude nakládat na vagony.

Co z toho bude mít Vidnava?

Kvůli přepravě kaolinu po železnici by se obnovil i nákladní provoz na trati mezi Vidnavou a Velkou Kraší. Uvažuje se dokonce o návratu osobní přepravy, která je zrušená od roku 2010. To je sice plus plánované těžby, minusů je ale podle starosty víc.